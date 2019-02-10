Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray’da Faslı futbolcu Younes Belhanda da sahneye çıktı. Mücadelenin 45. dakikasında uzaktan çektiği şutta rakip fileleri havalandıran Belhanda, takımının ikinci golünü kaydetti. 48. dakikada yine uzaktan şu çeken Belhanda, kendinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. Faslı futbolcu böylece bu sezon ilk gollerini bordo-mavililere karşı atmış oldu.

Bu sezon 13 Süper Lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası olmak üzere 20 müsabakada görev alan 28 yaşındaki futbolcu 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.