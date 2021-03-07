Belhanda: Bu sahaya bir çare bulunması lazım

Sivasspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Younes Belhanda, "İlk yarı iyi oynadık. Burada 1-0 onlara skor avantajı verdik. Geri gelmek daha zor oluyor böyle olunca" dedi.

Saha ile ilgili eleştirilerini de sıralayan Belhanda, "Bu saha koşullarında geri dönmek de hayli zor. Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Twitter'da, Instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" dedi.



