Belhanda beğeni topladı

Zorlu maçta 8 ikili mücadele kazanan Faslı yıldız, iki isabetli orta yaparken, 3 de şut pası çıkardı. Penaltı pozisyonunda da yer alan Belhanda, karşılaşmanın kilit adamlarından biri oldu.

Muslera eski günlerdeki gibi

Galatasaray’da bu sezon en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Fernando Muslera son iki maçtaki performansıyla maziyi hatırlattı. Antalya karşılaşmasının yıldızı olan Uruguaylı file bekçisi, Bursa deplasmanında da 3 kurtarış yaparken, maçın gidişatını etkiledi ve G.Saray’ın karşılaşmaya tutunmasında büyük rol oynadı. (Türkiye Gazetesi)