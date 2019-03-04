Belhanda attı ama kurtaramadı

Galatasaray’ın sezonun ilk yarısındaki en büyük sorunu, forvetsizlikti. Yönetim, bunu çözmek için iki imza birden attırdı. Kasımpaşa’dan 20 gollü Mbaye Diagne, Marsilya’dan Yunan yıldız Kostas Mitroglou transfer edildi. Beklenti, bu ikilinin gol yollarındaki sıkıntıyı çözmesiydi ancak bunu yapan Younes Belhanda oldu. Faslı futbolcu, sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışı Erzurum’da da sürdürdü. Yıldız 10 numara, attığı güzel golle takımına 1 puanı getirdi. Belhanda, son 5 maçında 4. gol sevincini yaşadı. 28 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 2 de asist yaptı. Faslı futbolcu dün golünün yanı sıra 46 pas denemesinin 40’ında başarı sağladı.