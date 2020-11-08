Belhanda: Asist yapmayı tercih ederim

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki zirve yarışını sürdürdü. Sarı kırmızılılarda, Yiğidolar'a karşı bir gol bir asistle oynayan Younes Belhanda, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Belhanda şu ifadeleri kullandı:

Açıkçası kolektif olarak bir gol çalışması olduğu için daha çok asisti tercih ederim. Arda kaptan da burada golü attı onun için tercihim asist.

Son 3 maçı kazandık bu güven için çok önemliydi. Hocamız da bugün topu saklamamız için bize konuşmalar yapmıştı biz de bunu yaptık. Daha sonradan da 1-2 pasla ileri uca çıktığımızı görebildik. İyi fırsatları yakaladık ve golü de attık. Daha iyi ve güzel bir oyun için daha fazla çalışmamız gerekiyor