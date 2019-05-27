Belhanda: Allah bize yardım etti

Galatasaray’ın Faslı oyuncusu, “Geçen sene hep önde gittik, bu sene daha zordu çünkü Başakşehir’i uzun süre takip ettik. Son haftada şampiyon olduk. Şampiyonluğu Antalyaspor ve Akhisarspor maçlarında hissettim. Çünkü orada gerçekten Allah’ın bize çok büyük bir yardımı olduğunu düşünüyorum. Onun sayesinde bu şampiyonluğa ulaştık” dedi.

Belhanda, “Oğlun Galatasaray’da oynayacak mı?” sorusuna da, “Ona sormak lazım” dedi. Bunun üzerine yanında bulunan Mohamed Belhanda, Türkçe olarak, “Evet, büyüyünce Galatasaray’da oynayacağım” diyerek dileğini ortaya koydu.

(Sabah)