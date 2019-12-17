Belhanda Al Nasr'a yakın!

Galatasaray'da sorun yaşayan ve gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Belhanda'yı Al Nasr kulübünün kadrosuna katacağı iddia edildi.

17 Aralık 2019, Salı 08:15 Son Güncelleme:
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Belhanda Al Nasr'a yakın!

Galatasaray'da transfer gelişmesi yaşanıyor. Takımda sorun yaşayan ve taraftarların tepkisini çeken Younes Belhanda'nın Suudi Arabistan takımlarından Al Nasr'ın yolunu tutacağı iddia edildi.

Suudi basınında çıkan haberlerde "Belhanda Suudi Arabistan Ligi’ne gitmeye hazır. Al Nasr kulübü, Amrabat ve Hamdallah’ın tavsiyeleri üzerine Belhanda’yı kadroya katmaya en yakın takım." ifadelerine yer verildi.

Sarı kırmızılılar, Belhanda'dan gelecek parayla ocak transferlerini karşılamak istiyor.

Kaynak: Akşam

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