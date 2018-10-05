Belhanda 6 yıldır kayıp

Milliyet Gazetesi'nden Onur Dinçer'in haberine göre; Younes Belhanda performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin 8 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Faslı futbolcu, şampiyonluğa en az katkı sunan isimleden biri olarak gösterilmişti.

Bu sezona da silik bir görüntüyle başlayan 28 yaşındaki futbolcu önceki sezonun benzeri bir tablo sergiliyor. Belhanda’nın yalnızca Montpellier’de şampiyonluk yaşadığı sezon iyi bir futbol ortaya koyması da dikkat çekiyor.

Fransız ekibinin ilk şampiyonluğu yaşadığı 2011-12’de başarıda önemli pay sahibi olan Belhanda, o sezon hakkını verdiği 10 numaralı formasından olan beklentileri ilerleyen dönemlerinde bir daha karşılayamadı. Tarihi şampiyonluğa 13 gol, 6 asistlik katkı yapan Belhanda kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Başka hiçbir sezon bu rakamları yakalayamayan Belhanda, ne Dinamo Kiev, ne Schalke, ne Nice ne de Galatasaray formalarıyla bu performansın yakınına dahi yaklaşamazken, 6 sezon boyunca geriye gitti. Faslı futbolcu milli takımda da beklentilere yanıt veremezken 43 maçta yalnızca 4 gol, 3 asist üretti.