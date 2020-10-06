Belgeler dakikalar kala yetişti

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile sözleşme imzalanmasının ardından belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu’na zamanında yetiştirebilmek için farklı bir yol kullandı. Kulüp çalışanları, Vodafone Park’tan Levent’teki TFF Tescil bürosuna motorla gidip dakikalar kala belgeleri yetiştirdi

06 Ekim 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Belgeler dakikalar kala yetişti

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal ile sözleşmenin imzalanmasının ardından belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu’na zamanında yetiştirebilmek için farklı bir yol kullandı. Kulüp çalışanları Erdinç Gültekin ve Barış Papilla, Vodafone Park’tan Levent’teki TFF Tescil bürosuna motorla gidip dün 18.00’a dakikalar kala belgeleri yetiştirdi

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