Belediye’den Sivasspor’a destek

Ligde gösterdiği başarılı performansı ile adından söz ettiren DG Sivasspor’a, Sivas Belediyesi’nden Passolig irtibat bürosu için destek geldi.

Şehir merkezinde Passolig’e ait irtibat noktasının bulunmaması Sivas Belediyesi’ni harekete geçirdi. Takımlarına gönül vermiş Sivaslı taraftarların da talebini dikkate alan belediye, şehir merkezinde Passolig irtibat bürosu için yer tahsis etti.

Futbolseverlerin sık sık ihtiyaç duyduğu irtibat noktasında; Passolig güncelleme, yeni Passolig kartı çıkarma ve maç bileti yükleme gibi işlemler yapılabilecek.

Kent Meydanı’ndaki Hanımeli Çarşısı yanında açılan irtibat bürosu bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

İHA