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Belediye Kütahyasporlu Muhammet Arslantaş'a 3 maç ceza

Belediye Kütahyaspor kulübü sporcusu Muhammet Arslantaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırıldı.

11 Şubat 2022, Cuma 13:38 Son Güncelleme:
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Belediye Kütahyasporlu Muhammet Arslantaş'a 3 maç ceza

Konuyla ilgili Belediye Kütahyaspor kulübünden yapılan açıklamada,” Sporcumuz Muhammet Arslantaş'ın, 6 Şubat 2022 tarihinde oynanan Belediye Kütahyaspor- Bergama Belediyespor 3. lig 1. grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

İHA

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