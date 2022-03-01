TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'da teknik direktörlük görevine İsmail Güldüren getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1979 İnegöl doğumlu olan İsmail Güldüren futbolculuk kariyerinde Fenebahçe, Bursaspor , Konyaspor , Gençlerbirligi, Giresunspor gibi Süper Lig takımlarında oynadı. Antrenörlük kariyerinde İnegölspor'da 3 sezon sportif direktörlük sonrasında yine İnegölspor'da 3 sezon teknik direktörlük görevinde bulunan güldüren 6 yıllık süreçte 3 play-off ve 1 şampiyonluk yaşadı. Güldüren Şenol Güneş'in ekibinde 2 sezon yardımcı antrenörlük görevinde bulundu, son olarak 2.Lig ekibi Çorumspor'da teknik direktörlük yaptı. UEFA A lisans Teknik direktörlük belgesi bulunan İsmail Güldüren, Belediye Kütahyaspor'umuza hayırlı olsun" denildi.

Güldüren, yaptığı açıklamada, hedefi olan bir takımla çalışacak olmanın sevincini yaşadığını kaydetti. (İHA)