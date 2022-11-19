2022 Dünya Kupası'nda yer alan Belçika Jaber Al-Ahmad Ulusal Stadyumu'nda Mısır ile bir hazırlık maçı oynadı.





Mısır'da bonservisi Galatasaray 'da olan ve kariyerine Fransa'nın Nantes kulübünde kiralık olarak devam eden Mostafa Mohamed ile Trabzonspor 'un yıldız ismi Trezeguet ilk 11'de sahaya çıktı.

Belçika'da ise Fenerbahçe 'nin golcüsü Michy Batshuayi sahaya ilk 11'de çıktı. Dries Mertens ise 46. dakikada Kevin De Bruyne'nin yerine oyuna girdi.

Mısır ilk yarıyı Mostafa Mohamed'in 33. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarının hemen başında, Mohamed Salah'ın asistinde Trezeguet topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.

Belçika 76. dakikada Openda'nın attığı golle farkı bir indirdi: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Mısır sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Sahaya ilk 11'de çıkan Eden Hazard, 71. dakikada yerini Meunier'e bıraktı.

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BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NIN RESMİ HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIM

Belçika Milli Takımı'nın resmi Twitter hesabı, Belgian Red Devils, karşılaşmanın ilk yarı sonucunu Eden Hazard'ın bir fotoğrafıyla duyurdu.

Karşılaşmada kendisinden beklenen performansı sergileyemen Hazard'ın yapılan paylaşımda kilolu gözükmesi tepkileri beraberinde getirdi.

Sosyal medyada görüş belirten Belçikalılar, Real Madrid'in yıldız oyuncusu için, "Profesyonel bir oyuncu nasıl böyle olabilir?" ve "Eden Hazard'ı takımdan çıkardın" şeklinde tepki gösterdi.

BU SEZON NE YAPTI?

Real Madrid formasıyla bu sezon ligde üç maçta 98 dakika şans bulan Belçikalı oyuncu gol ya da asist yapmayı başaramadı.

Şampiyonlar Ligi'nde de üç maçta 131 dakika sahada kalan 31 yaşındaki oyuncu, bir gol atarken bir kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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REKOR BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

2012 yılında Chelsea 35 milyon Euro karşılığında Hazard'ı Fransız ekibi Lille'den transfer etmişti. 2019'a kadar İngiliz ekibinde forma giyen Hazard, gösterdiği performansla dönemin en iyi oyuncular arasında gösteriliyordu.

Real Madrid, 2019 yılında 115 milyon Euro ödeyerek Belçikalı oyuncuyu kadorsuna kattı. İspanyol devine transfer olduktan sonra sık sık sakatlıklar yaşayan yıldız oyuncu kendisinden beklenen performansı şimdiye kadar sergileyemedi.

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BELÇİKA'NIN RAKİPLERİ

Dünya Kupası'nda F Grubu'nda yer alan Belçika, 23 Kasım'da Kanada ile ilk maçını oynayacak. İkinci maçında Fas ile karşılaşacak olan Belçika, 1 Aralık'ta oynayacağı Hırvatistan maçıyla grup aşamasını tamamlayacak.