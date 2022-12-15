Belçika'dan hoca ilanı Dünya Kupası'na gruplarda veda eden Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Martinez, takımdan gönderilmişti.

Yeni hoca için ilan veren futbol federasyonu, "Taktik bilgisi ve iç görüleri güvenilir, doğru kişisel becerilere sahip bir antrenör arıyoruz. Aradığımız isim en iyi oyuncuları yönetebilme deneyimine ve kazanma alışkanlığına sahip olmalı" dedi.

Öte yandan Belçika, 10 Ocak 2023'e kadar yapılacak tüm başvuruları değerlendirmeye alacağını belirtti.