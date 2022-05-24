Belçika'da geride kalan sezonun ödülleri, Pro League Awards'ın galasında sahiplerini buldu. Union Saint-Gilloise ile tarihi bir başarıya imza atan Deniz Undav, Belçika'da yılın oyuncusu seçildi.

Yeni yükseldikleri ligde normal sezonu lider tamamlayan Union Saint-Gilloise, Play-Off etabı sonunda ise ikinci sırada kalırken Deniz Undav, 26 golle gol kralı olmayı başarmıştı. Yılın oyuncusu oylamasında da bu performansı sonucunda Tarik Tissoudali ve Casper Nielsen'i geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

İki yıl önce Almanya'da üçüncü lig düzeyinde forma giyen ve yeni sezonda Premier Lig'de Brighton forması giymeye hazırlanan Undav, "Hızlı olduğunu söyleyemem ama büyük adımlar oldu. Üçüncü ligden Belçika'nın en üst düzey ligine ve ardından Premier Lig'e... Bunlar iki büyük adım. Bu yüzden çok mutluyum. Her düşündüğümde daha da mutlu oluyorum. Sezonu düşününce yüzümde tebessüm oluşuyor. Artık kendimi en üst düzeyde test edebiliyorum. Hızlı değil, istediğim gibi oldu" ifadelerini kullandı.