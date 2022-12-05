Belçika'nın, Dünya Kupası'na erken vedası sonrası teknik direktör Roberto Martinez, beklendiği gibi görevini bırakmıştı. Martinez'in yerine düşünülen isimlerden birinin yardımcısı Thierry Henry'nin yanı sıra Vincent Kompany ve Philippe Clement olduğu öğrenildi. Bu arada kaptan Eden Hazard'ın da Milli Takım kariyerini sonlandırmak istediği bilgisine ulaşıldı.

'İspanya'yı destekliyorum’

Kupaya erken veda eden Belçika'nın kalecisi Thibaut Courtois, ailesi ve çocuklarıyla birlikte önceki gün Hollanda'nın, Son 16 Turu'nda ABD'yi 3- 1 yendiği maçı takip etti. İspanyol devi Real Madrid'in kalecisi Courtois, "Bu kupada İspanya'yı destekliyorum" diye konuştu.