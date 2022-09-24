Fenerbahçe ’nin bu sezonki son transferi olan Michy Batshuayi, Sarı-Lacivertliler’de ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıkıp galibiyeti getiren golü atmıştı. Yıldız futbolcu, Belçika Milli Takımı’na davet edildi, son aylarda ülkesi adına gösterdiği müthiş performansı önceki akşam Galler karşısında da sürdürdü.

Belçika 2-1 kazanırken, 28 yaşındaki forvet 1 gol atıp 1 de asist yaparak yıldızlaştı. Batshuayi, ülkesinin Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup’ta oynadığı 5 karşılaşmada da skora katkı sağladı! Yıldız futbolcu bu mücadelelerde toplamda 3 kez ağları sarsarken, 3 golün de hazırlayıcısı oldu. Belçika’nın grupta kaydettiği 13 golün 6’sında Batman’in doğrudan etkisi oldu.