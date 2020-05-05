Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

Belçika'da, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 242 artarak 50 bin 509'a ulaştı.

05 Mayıs 2020, Salı 12:36 Son Güncelleme:
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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 84 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 63 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 9 azalarak 646 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 242 artarak 50 bin 509'a ulaştığı aktarılan açıklamada, 97 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 16'ya yükseldi. Bu kişilerin yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

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