Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 116 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 290 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının sabit kaldığı ve 646 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 272 artarak 50 bin 781'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 229 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 339'a yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, normalleşme sürecinin ilk aşamasının 4 Mayıs'ta başlamasının ardından 11 Mayıs'ta mağazaların açılmasını öngören ikinci adımı görüşmek için bugün tekrar toplandı.

Konseyin, mağazalarda aşırı kalabalığı önlemek için bazı önlemler alması öngörülüyor.

Yerel basına yansıyan haberlerde, alışveriş günlerinin doğum tarihlerine göre bölünebileceğine işaret ediliyor.

Konseyin, aile ziyaretleri ve spor müsabakalarının geleceğini de görüşmesi bekleniyor.

18 Mayıs'ta okullar kademeli olarak açılacak

Restoran ve kafeler ise henüz açılmayacak. Ülkede 18 Mayıs’ta kademeli olarak okulların yeniden açılması planlanırken, düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına belirli koşullarda müsaade edilecek.

Salgının seyrine göre 8 Haziran’da üçüncü aşamaya geçecek hükümet, bu aşamada restoran ve kafelerin açılmasını öngörüyor. Bununla beraber festivaller ve toplu etkinlikler, 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.

Belirlenen tarihler, Kovid-19 vaka sayılarının kötüleşmesi durumunda değişebilecek.

Uzmanlar, ön koşul olarak hastaneye kaldırılan kişi sayısının günlük 200'ün altında tutulması gerektiğine işaret ediyor.

Velilerden okulların açılmasına tepki

Ülkede bazı veliler, okulların 18 Mayıs'ta açılması planına karşı imza kampanyası başlattı.

Halihazırda 75 bin destek bulan kampanya, çocukların sosyal mesafe kurallarına uyamayacağını ve risk altında olacağını savunuyor.

Birçok veli, okulların açılması durumunda da çocuklarını göndermeyeceklerini, bu eğitim döneminin sonuna kadar uzaktan eğitime devam edilmesi gerektiğini ifade ediyor.