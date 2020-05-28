Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son saatte 47 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 107 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 15 azalarak 208 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkede vaka sayısının düşüşe geçmesine rağmen halen yeni vakaların ortaya çıktığına dikkat çekilen açıklamada, ihtiyatlı davranmaya devam edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 257 artarak 57 bin 849'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 31 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 388'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Devamsızlık cezalandırılmayacak

Belçika genelinde okula kademeli dönüş sürerken, 2 Haziran'da kreşlerin, 8 Haziran'da ise ilkokul seviyesinin tamamının eğitime dönüş yapabileceği kararlaştırıldı.

Normal koşullarda öğrencilere belirli bir süre devamsızlık hakkı tanıyan Milli Eğitim Bakanlığı, bazı velilerin sağlık riski nedeniyle çocuklarını okula göndermemeyi tercih ettiğine dikkati çekerek, Kovid-19 döneminde devamsızlığın cezalandırılmayacağını açıkladı.

Öğrencilerden ziyade öğretmenlere maske kullanımı zorunlu tutulurken, sosyal mesafe kurallarının uygulanmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Belçika'da okullar 30 Haziran'da tatile giriyor.