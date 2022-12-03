Belçika’da ‘altın jenerasyon’ çöktü

Fenerbahçe 'den Batshuayi ve Galatasaray 'dan Mertens'li Belçika, kupaya erken veda etmenin şokunu yaşıyor. 2018'de 3. olan Belçika, F Grubu'nda Hırvatistan'la golsüz berabere kalarak 3. sırada kaldı.

Görevi bırakan teknik direktör Roberto Martinez, "Eğer yola devam etseydik herkes gerçek Belçika'yı görebilirdi" yorumunu yaptı.

Önemli fırsatlar kaçıran Lukaku, yedek kulübesine yumruk atarak camı kırdı.

Hırvatlar'ın eski oyuncularından Ivan Rakitic ise "Lukaku, Hırvatistan'a gel ve 1 ay boyunca tatil yap. Bütün masraflarını ben karşılayacağım" diyerek yıldız forvetle sosyal medya üzerinden dalga geçti.

Kaleci Courtois ise "Bize, 'Belçika'nın altın jenerasyonu' demeyin. Çünkü hiçbir şey kazanmadık" diye konuştu.