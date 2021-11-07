Belçika - Türkiye U21 maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kritik Sınav
U21 seviyesinde beklentilerin altında kalan Türkiye, elemelerde istediği başlangıcı yapamadı. Belçika karşısında mağlubiyet alan Türkiye, ardından İskoçya ile berabere kaldı. Grubun 3. maçında rakip Kazakistan’a karşı son dönemin en iyi futbolunu oynayan Türkiye 1-0 kazanarak gruptaki iddiasını sürdürdü.
Türkiye U21 Aday Kadrosu Açıklandı
Türkiye’nin Belçika maçı öncesinde kampa gireceği kadro, geçtiğimiz günlerde açıklandı. A Milli takım kadrosuna çağrılan Ersin Destanoğlu yerine Fenerbahçe ’nin kalesini koruyan Berke Özer kadroya dahil edildi.
Belçika karşılaşmasının aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Berke Özer (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor)
Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Serhat Ahmetoğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Işık Kaan Arslan ( Galatasaray ), Serdar Saatçı ( Beşiktaş ), Cenk Özkaçar (Leuven), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor)
Orta saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Eyüp Aydın (Bayern Münih), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Hakan Yeşil (Hekimoğlu Trabzon), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart), Batuhan Kör (Bursaspor)
Forvet: Enis Destan (Altınordu), Ali Akman (NEC Nijmegen), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Tiago Çukur (Doncaster Rovers)