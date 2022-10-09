2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya ile eşleşen Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez açıklamalarda bulundu.

"Mertens'in bizim için çok önemli bir rolü var"

TRT Spor'a konuşan Martinez, "Dries Mertens, Belçika Milli Takımı'nın temel unsurlarından biri. Ülkemiz adına 100'ü aşkın maça çıktı. Bizim için çok önemli bir rolü var" dedi.

"Onun durumunu yakından takip edeceğim"

35 yaşındaki oyuncuyu takip edeceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce Napoli'nin başarısı için ter dökmüştü şimdi ise Galatasaray 'ın başarısı için ter döküyor. Mertens, sadece saha içinde değil soyunma odasında da etkisi büyük olan çok önemli bir oyuncu. Onun durumunu yakından takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Batshuayi iyi bir santrfor"

Martiniz, Michy Batshuayi hakkında ise, "O iyi bir santrfor. Rakibin boşluklarını yakalar ve pozisyon bulur. Ceza sahası içinde çok tehlikeli bir oyuncudur. Birden çok oyun stiline adapte olur ve iyi bir bitiricidir. Her takımda çok etkili olabilecektir" yorumunu yaptı.





(Ajansspor)