Belçika Rallisi’nin galibi Thierry Neuville

WRC takvimindeki 20 etaptan oluşan 295,78 kilometrelik yarışı, 2 saat 30 dakika 24.2 saniyede tamamlayan Neuville, sezonun ilk, kariyerinin 14. ralli zaferine ulaştı.
İrlandalı Craig Breen, takım arkadaşı Neuville’in 30.7 saniye arkasında ikinci, Toyota Gazoo ekibinden Fin pilot Kalle Rovanpera ise liderin 43.1 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Toyota Gazoo’dan Fransız Sebastien Ogier, 162 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fransız sürücüyü, 124’er puanla takım arkadaşı Büyük Britanyalı Elfyn Evans ve Thierry Neuville izledi.
WRC’nin 9. ayağı, 9-12 Eylül tarihlerinde Yunanistan’da düzenlenecek.
AA