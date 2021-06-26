EURO 2020 Son 16 turunun en dikkat çeken maçlarından birisinde Belçika ile Portekiz kozlarını paylaşacak. Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne ve Eden Hazard'lı Belçika ile Bernardo Silva, Diogo Jota ve Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'in kapışması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen iki takım da kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. F Grubu'nu Fransa ve Almanya'nın ardından 3. tamamlayan Portekiz, en iyi 3.'ler arasında kendisine yer buldu. Belçika ise B Grubu'nda topladığı 9 puanla liderlik koltuğunda Son 16'ya yükseldi.

Belçika - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olimpico La Cartuja'da oynanacak maçı Alman hakem Felix Brych yönetecek. 27 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020’nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılacak finalde belli olacak.

Son 16 turu maç programı:

26 Haziran Cumartesi:

Galler-Danimarka (19.00/Amsterdam)

İtalya-Avusturya (22.00/Londra)

27 Haziran Pazar:

Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)

Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)

28 Haziran Pazartesi:

Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)

Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)

29 Haziran Salı:

İngiltere-Almanya (19.00/Londra)

İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)

Çeyrek finaller

2 Temmuz Cuma:

1. Çeyrek final: Fransa-İsviçre / Hırvatistan-İspanya (19.00/Saint Petersburg)

2. Çeyrek final: Belçika-Portekiz / İtalya-Avusturya (22.00/Münih)

3 Temmuz Cumartesi:

3. Çeyrek final: Hollanda-Çekya / Galler-Danimarka (19.00/Bakü)

4. Çeyrek final: İsveç-Ukrayna / İngiltere-Almanya (22.00/Roma)

Yarı finaller

Temmuz Salı:

1. Yarı final: 2. Çeyrek finalin galibi - 1. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

7 Temmuz Çarşamba:

2. Yarı final: 4. Çeyrek finalin galibi - 3. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

Final

11 Temmuz Pazar:

1. Yarı finalin galibi - 2. Yarı finalin galibi (22.00/Londra)