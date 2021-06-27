Belçika ile Portekiz, Sevilla'da çeyrek finale kalmak için kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, tüm yaz boyunca EURO 2020 keyfi Misli.com'da olacak!

Rusya, Danimarka ve Finlandiya'nın olduğu B Grubu'ndan 9 puanla lider olarak çıkan Belçika'da tek eksik Timothy Castagne. Castagne'nin sakatlığı sonrası sağ tarafta Thomas Meunier forma giymeye başladı ve öyle de devam edecek... Turnuvanın ilk maçında, Rusya karşısında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Kevin De Bruyne ile Axel Witsel, Danimarka maçının ikinci yarısıyla birlikte kontrolü ele aldılar. Witsel'in varlığı stoperleri rahatlatırken, De Bruyne de kuşkusuz Romelu Lukaku'nun dilinden en çok anlayan isim olduğunu kanıtladı. Eden Hazard'ın durumu maç saati netleşecek. TD Roberto Martinez, Hazard için; "Mart ayındaki milli arada onu gördüğümde üzüldüm. Keyif almıyor gibiydi, suratı asıktı. O günden sonra durumunu daha yakından takip ettik ve EURO 2020'nin ikinci maçında yeniden mutlu olduğunu hissedebiliyorum. Oynamak, katkı vermek istiyor..." dedi.

Macaristan, Almanya ve Fransa'nın yer aldığı EURO 2020'nin "ölüm" grubunda averajla üçüncü olarak "Son 16" takım arasına adını yazdıran Portekiz'de Cristiano Ronaldo büyülerken Bruno Fernandes and Joao Felix'in performansları yerel basında eleştiri aldı. Orta üçlüde "Palhinha, Renato Sanches & Joao Moutinho" görebiliriz. Fernandes ve Felix kenarda bekleyebilir. Hücumda ise bir kanatta Bernardo Silva, diğer kanatta Diogo Jota oynayacak. Merkezde ise elbette Ronaldo... Portekiz TD Fernando Santos; "Belçika bol gol atıyor, kolay teslim olmuyor. Bize karşı adam adama da oynamayacaklardır, bunun da farkındayız ve bu durumu avantaja çevirebiliriz..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Belçika son 12 maçında yenilgi yüzü görmedi! (10 galibiyet - 2 beraberlik)

- Portekiz'in son 7 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti. (7 maç - 25 gol)

- İki takım en son 3 yıl 24 gün önce hazırlık maçında karşılaşmış ve mücadelede gol sesi çıkmamıştı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 "Son 16" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Belçika kazanır" oldu! %21'lik kesim grup maçlarında fire vermeyen Belçika'ya Ronaldo ve arkadaşları karşısında güveniyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YAZAR İLKER KAŞKA NE DİYOR?

Bulunduğu grupta 3’te 3 yaparak 9 puan toplayan Belçika, beklentilerin altında kalan Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Roberto Martinez’in öğrencileri Rusya ve Finlandiya maçlarını rahat geçerken Danimarka maçında zorlansa da maçını kazanmasını bildi. Portekiz ise Fransa ve Almanya’nın ardından grubu 3. Sırada tamamlayarak Belçika’nın rakibi oldu. Son şampiyon oyun olarak hala beklentinin çok gerisinde. Olağanüstü bir sezon geçiren Bruno Fernandes, turnuvada kötü bir futbol ortaya koyuyor. Son 2 maçta 6 gol yiyen Portekiz savunması Belçika maçı öncesi güven vermiyor. Belçika kolay olmasa da kazanarak yoluna devam edecektir.