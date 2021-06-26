Belçika - Portekiz CANLI

EURO 2020 Son 16 turunun en dikkat çeken maçlarından birisinde Belçika ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne ve Eden Hazard'lı Belçika ile Bernardo Silva, Diogo Jota ve Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'in kapışması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen iki takım da kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. F Grubu'nu Fransa ve Almanya'nın ardından 3. tamamlayan Portekiz, en iyi 3.'ler arasında kendisine yer buldu. Belçika ise B Grubu'nda topladığı 9 puanla liderlik koltuğunda Son 16'ya yükseldi.

Takım kadroları

Belçika: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Witsel, Tielemans, E. Hazard, Meunier, T. Hazard, De Bruyne, Lukaku

Portekiz: Patricio, Pepe, Dias, Guerreiro, Moutinho, Silva, Sanches, Dalot, Palhinha, Jota, Ronaldo

Son 16 turu maç programı:

26 Haziran Cumartesi:

Galler-Danimarka (19.00/Amsterdam)

İtalya-Avusturya (22.00/Londra)

27 Haziran Pazar:

Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)

Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)

28 Haziran Pazartesi:

Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)

Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)

29 Haziran Salı:

İngiltere-Almanya (19.00/Londra)

İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)

Çeyrek finaller

2 Temmuz Cuma:

1. Çeyrek final: Fransa-İsviçre / Hırvatistan-İspanya (19.00/Saint Petersburg)

2. Çeyrek final: Belçika-Portekiz / İtalya-Avusturya (22.00/Münih)

3 Temmuz Cumartesi:

3. Çeyrek final: Hollanda-Çekya / Galler-Danimarka (19.00/Bakü)

4. Çeyrek final: İsveç-Ukrayna / İngiltere-Almanya (22.00/Roma)

Yarı finaller

Temmuz Salı:

1. Yarı final: 2. Çeyrek finalin galibi - 1. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

7 Temmuz Çarşamba:

2. Yarı final: 4. Çeyrek finalin galibi - 3. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

Final

11 Temmuz Pazar:

1. Yarı finalin galibi - 2. Yarı finalin galibi (22.00/Londra)