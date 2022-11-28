2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan Belçika, gruptaki ilk maçında Kanada'yı 1-0 ile geçerken, ikinci maçta sahadan sürpriz bir mağlubiyetle ayrıldı.

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Dün Belçika ile Fas arasında Al Thumama Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi. İŞLk yarının son dakikalarda Fas'ın attığı bir gol de VAR'dan döndü.

İKİNCİ YARIDA FAS FIRTINASI

Mücadelenin 73. dakikasında Sabiri'nin ortasında Beşiktaşlı Romain Saiss topu filelere gönderdi. Risk alan Belçika savunmada açıklar vermeye başladı. Mücadelenin 90+2. dakikasında Aboukhlal son sözü söyledi.

BELÇİKA VEDA EDEBİLİR

Grupta iki maçta üç puan toplayan Belçika üçüncü sırada yer alıyor. Dört puanlı takımlardan Hırvatistan lider, Fas ise ikinci sırada...

Belçika gruptaki son maçını Hırvatistan ile oynayacak ve bu mücadele tam anlamıyla bir ölüm-kalım maçı anlamını taşıyor. Belçika kazanması halinde bir üst tura çıkacak, ancak beraberlik ve Hırvatistan galibiyetinde Belçika turnuvaya veda edecek.





KEVIN DE BRUYNE'DEN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Belçika Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kevin de Bruyne, geçtiğimiz günlerde Guardian'a şampiyonluk şansları hakkında sürpriz bir açıklama yapmıştı.

Başarılı oyuncu yaptığı açıklamada, "2018'de şansımız vardı, ancak başaramadık. Bazı oyuncular yok, yeni arkadaşlar geldi, fakat 2018'deki gibi değiliz. İyi bir takımımız var, ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için çok yaşlıyız" ifadelerini kullandı.

VERTONGHEN'DEN GÖNDERME

Kevin De Bruyne'nin 'yaşlıyız' açıklamasıyla takımın tecrübeli isimleri 35 yaşındaki Jan Vertonghen ve 33 yaşındaki Toby Alderweireld'i hedef aldığı iddia edilmişti.

Fas mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Vertonghen, takım arkadaşına ince bir göndermede bulundu. Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada; "Hücumda neredeyse hiç pozisyon yaratamıyoruz.





Şu an aklımdan çok şey geçiyor ama bunların kamera önünde söylenmemesi en iyisi. Ön alanda pek bir şey yapamıyoruz, daha doğrusu hiçbir şey. Kaliteli oyuncularımız var, ancak belki de hücum oyuncularımız yaşlı olduğu için kötü hücum ediyoruz" diye konuştu.