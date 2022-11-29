2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan Belçika'da sular durulmuyor. İlk maçta alınan Kanada galibiyetinin ardıdan Fas karşısında sürklase olan Avrupa temsilcisinde oyuncular birbirine girdi.





FİTİLİ DE BRUYNE ATEŞLEDİ

Yıldız oyuncunun, Belçika'nın Dünya Kupası'nı kazanma şansı hakkında yaptığı açıklama dikkat çekti. De Bruyne, takımın yaşlandığını vurgulayarak; "2018'de şansımız vardı, ancak başaramadık.

Bazı oyuncular yok, yeni arkadaşlar geldi, fakat 2018'deki gibi değiliz. İyi bir takımımız var, ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için çok yaşlıyız" ifadelerini kullanmıştı.





Bu açıklama takımdaki yaşlı oyuncuların tepkisini çekmişti.

VERTONGHEN YANIT VERDİ

Fas karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklama yapan Vertonghen, Kevin De Bruyne'ye göndermede bulundu. 35 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada; "Hücumda neredeyse hiç pozisyon yaratamıyoruz.





Şu an aklımdan çok şey geçiyor ama bunların kamera önünde söylenmemesi en iyisi. Ön alanda pek bir şey yapamıyoruz, daha doğrusu hiçbir şey. Kaliteli oyuncularımız var, ancak belki de hücum oyuncularımız yaşlı olduğu için kötü hücum ediyoruz" diye konuştu.

TAKIMDA ARKADAŞLIK YOK!

Belçika Milli Takımı'nda son yaşanan açıklamaların ardından Kevin De Bruyne ile Jan Vertonghen arası açık durumda, yalnız bu tek sorun değil.

Kaleci Thibaut Courtois ile Kevin De Bruyne uzun yıllardır birbiriyle konuşmuyor. De Bruyne'nin eski sevgilisi Caroline Lijnen, yıldız oyuncuyu Courtois ile aldatmıştı.





BATSHUAYI VE LUKAKU DA KONUŞMUYOR

Dünya Kupası öncesi sakatlanan Romelu Lukaku'nun yerine ilk iki maçta Fenerbahçe 'nin golcü ismi Michy Batshauyi forma giymişti.

Takımda birbiriyle konuşmayan oyunculardan diğerleri de Batshuayi ile Lukaku olduğu öğrenildi. Ayrıca Eden Hazard ile Leandro Trossard'ın da birbirleriyle ilgili sorunları var.

Belçika'nın altın kuşağının sonu mu?