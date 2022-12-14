Belçika Milli Takımı yeni teknik direktör için ilan verdi!

2022 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayarak elenen Belçika'da İspanyol teknik adam Roberto Martinez ile yollar ayrıldı. Belçika'da teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken Belçika Futbol Federasyonu çareyi ilan vererek buldu. Resmi internet sitesinden verilen ilanda teknik direktör aradıklarını duyurdular.

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''Hırslı ve en iyi oyuncuları yönetecek''

Belçika Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden aradıkları teknik direktör profilini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Taktik bilgisi ve içgörüleri güvenilir, doğru kişisel becerilere sahip bir antrenör arıyoruz. Aradığımız isim en iyi oyuncuları yönetebilme deneyimine ve kazanma alışkanlığına sahip olmalı. Birbirine sıkı sıkıya bağlı bir grup oluşturmayı nasıl başaracağını bilen ve oluşturduğu takıma genç oyuncuları entegre etmeyi başaran bir teknik direktör arzuluyoruz" denildi.

Başvurular ne zaman sona erecek?

Belçika'nın başına geçmek isteyen teknik direktörlerin başvurularını 10 Ocak 2023'e dek tamamlamaları gerekiyor.

''Karar Dünya Kupası öncesinde alındı''

Belçika Milli Takımının başına 2016 yılında geçen İspanyol teknik adam turnuvadan sonra görevi hakkında açıklamalarda bulundu. Martinez, kararın turnuva öncesinde aldığını ifade etti. İşte açıklaması: “Bu Belçika’nın başında çıktığım son maç. Hayal edebileceğiniz gibi çok duygusaldı. Bu karar Dünya Kupası’ndan önce alındı. İstifa etmiyorum. Sözleşmemin sonuna geldik. Her şey mükemmeldi. 6 yıl boyunca bir kulüpte yapmak istediğimiz her şeyi burada başardık. Bu, beni oldukça gururlandırıyor. Bu takım herkese inanılmaz bir keyif verdi. Ancak artık son maçım olduğunu kabul etmenin zamanı.”

Roberto Martinez yönetiminde 2018 Dünya Kupası’nda üçüncü olma başarısı gösteren Belçika, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda ise çeyrek final oynamıştı.(Ajansspor)