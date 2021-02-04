Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe 'yle de anılan Eden Hazard Real Madrid'de hayal kırıklığı yaratırken transferi için 110 milyon euro ödenen yıldız oyuncu bu hafta bir kez daha sakatlanmıştı. Real Madrid'in resmi açıklamasıyla beraber Hazard'ın en az 5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

Yıldız ismin sakatlığıyla ilgili olarak ise Belçika Milli Takımı'nın doktoru Kristof Sas herkesi şoke edecek açıklamalarda bulundu. Ülkesinin medyasından Nieuwsblad'a konuşan Sas, "Çok fazla detay bilmiyoruz ama durum endişe verici...Ligin bu dönemindeki bu tür sakatlıklar çok korkutucu değildir ama Eden Hazard için durum farklı... Bu başka türlü bir nüksetme. Sonu her zaman kötü biten kronik bir durum. Eden bir kısır döngü içinde ve bundan kurtulmak kolay değil. Kaslarda olanlar rahatsız edici." dedi.