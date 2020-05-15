Belçika'da 2019-20 sezonu şampiyonu Club Brugge ilan edildi. Club Brugge en yakın rakibi Gent'in 15 puan önünde 29.haftayı lider olarak tamamlamıştı. Club Brugge böylece son 5 sezonda 3.kez mutlu sona ulaşmış oldu.

Belçika Futbol Federasyonu, lig sonuncusu Waasland-Beveren'in küme düşürüldüğünü açıkladı. Yerine 1. Lig A için Beerschot, OHL veya Westerlo'dan birinin yükseleceği ve kararın daha sonra verileceği duyuruldu.

Galatasaray 'da kiralık olarak Club Brugge takımına giden Mbaye Diagne, 6 lig maçında oynayıp 4 gol katkısı verdi ve geçen sezonun ardından bir lig şampiyonluğu daha kazandı.



