Dünya Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor... Uzun yıllar FIFA dünya sıralamasında birinci sırada yer alan ancak bir türlü altın jenarasyonuyla kupa kazanamayan Belçika son dönemde zirveyi Brezilya'ya kaptırmıştı. Artık altın jenerasyon diye lanse edilen ekiple belki de son turnuvasına çıkacak olan Belçika, Kanada karşılaşmasıyla birlikte 2022 Dünya Kupası defterini açıyor.

Tarihinde bir kez katıldı

Tarihinde sadece bir kez o da 1986 Dünya Kupası'na katılan Kanada'nın dev turnuvada gol atma ve puan alma başarısı gösteremedi. Kırmızı-Beyazlılar 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı ve sonrası için artık turnuvanın değişilmez ülkelerinden biri olmayı amaçlıyor.

Tanıdık isimler var

İki takımda da tanıdık isimler var. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihinin en iyi derecesine ulaşan Belçika'da Galatasaraylı Dries Mertens ile Fenerbahçeli Michy Batshuayi yer alıyor. Kanada ise Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ile Hataysporlu Sam Adekugbe bulunuyor.

Belçika-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zorlu mücadele Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Zambiyalı hakem Janny Sikazwe yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Belçika-Kanada maçının 11'leri:

Belçika: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco, De Bruyne, Hazard, Batshuayi.

Kanada: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Laryea, Atibaİ Eustaquio, Davies, Buchanan, Larin, David.