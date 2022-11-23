Belçika - Kanada maçı iddaa oranları

Divock Origi ve Christian Benteke gibi kalburüstü golcüleri dışarıda bırakarak kupaya gelen Belçika'da, Romelu Lukaku'dan da iyi haber gelmedi. Lukaku son hazırlık maçında, Mısır'a karşı süre almamıştı; Kanada ve Fas'a karşı oynayamayacağı açıklandı. Bu durumda hücumun en ilerisinde Fenerbahçeli Michy Batshuayi boy gösterecek gibi duruyor. Hem milli formayla hem de kulübünde iyi işler yapmıştı. Elbette bir Lukaku değil ama takımın maestrosu Kevin De Bruyne ile önceki milli maçlarda olan uyumu en büyük artısı. Belçika için 2 de iyi haber verelim; Jan Vertonghen ile Thomas Meunier tamamen iyileşti. Mısır maçında sonradan oyuna girip maç kondisyonları artırdılar. İlk 11 başlayacak fiziksel düzeye geldiler... Axel Witsel ve Youri Tielemans orta alanda direnç koyarken, De Bruyne ile Eden Hazard hücumda Batshuayi'ye pozisyon hazırlayacak.

BELÇİKA - KANADA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Kanada ise ABD'nin 3 puan, Meksika'nın da averajla üzerinde yer alıp Katar'daki Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Sol beklerinde Hatayspor'dan tanıdığımız Sam Adekugbe, orta alanda Beşiktaşlı Atiba Hutchinson oynuyor. Son hazırlık maçında Japonya'yı 2-1 yendiler. Yine daha önce Beşiktaş formasıyla izlediğimiz Cyle Larin, Jonathan David'le birlikte hücum ikilisini oluşturuyordu. Kadronun yıldızı diyebileceğimiz Alphonso Davies'i es geçmeyelim ama sağlığı turnuvada yüksek performnası göstermesine ne kadar el verecek belli değil. Turnuva öncesi TD John Herdman, hem Davies hem de orta alanın değerli parçası Stephen Eustaquio için iyimser konuşmamıştı. Son basın toplantısında; "Kara bulutlar dağıldı. En iyi kadromuzla sahada olacağız..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Belçika'nın son 7 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik. (7 maç - 22 gol)

- Kanada'nın son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Belçika kazanır" oldu! %40'lık kesim Lukaku olmasa da De Bruyne ve arkadaşlarından Kanada karşısında 3 puan bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Grubun diğer maçında, Fas ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI EFE UYSAL'IN "FAS-HIRVATİSTAN" YORUMU

Fas, Dünya Kupası'nda hemen önce Vahid Halilhodzic ile yolları ayırdı. Buna Chelsea'den Hakim Ziyech ve Bayern Münih forması giyen Noussair Mazraoui'nin kadroya alınmaması neden oldu. Bu oyuncular başta olmak üzere; PSG'li Achraf Hakimi ve Toulouse'un yükselen yıldızı Zakaria Aboukhlal'dan iyi bir turnuva bekliyorum ancak Fas'ın tecrübeli Hırvatistan'a gücü yetmez. Hırvatistan üst üste katıldığı son 5 önemli turnuvada gruplarında Fas kalibresindeki baş altı takımları yenmeyi başardı ve çoğu zaman aldığı o 3 puanla gruptan da çıktı.