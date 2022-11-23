Belçika-Kanada maçı (CANLI)

Dünya Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor... Uzun yıllar FIFA dünya sıralamasında birinci sırada yer alan ancak bir türlü altın jenerasyonuyla kupa kazanamayan Belçika son dönemde zirveyi Brezilya'ya kaptırmıştı. Artık altın jenerasyon diye lanse edilen ekiple belki de son turnuvasına çıkacak olan Belçika, Kanada karşılaşmasıyla birlikte 2022 Dünya Kupası defterini açtı.

Belçika 0-0 Kanada (Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor)

1. dakikada Alistair Johnston'ın hatalı pasında topla buluşan Michy Batshuayi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Milan Borjan'da kaldı.

2. dakikada Kanada'da topu ceza sahası içine taşıyan Richie Laryea'nın pasında Stephen Eustaquio'nun vuruşu savunmadan döndü.

PENALTI | 9. dakikadaki VAR incelemesi sonrası maçın hakemi Janny Sikazwe, Yannick Carrasco'nun topa elle müdahalesi sonucunda Kanada lehine bir penaltı kararı verdi.

Davies, Courtois'yı geçemedi!

10. dakikada Kanada'da penaltıyı kullanan Alphonso Davies'in vuruşunu kaleci Thibaut Courtois çıkardı.

13. dakikada Kanada'da Atiba Hutchinson'ın sol kanada pasında Junior Hoilett ortasını yaparken arka direkte Tajon Buchanan'ın altı pasa indirdiği topu Belçika savunması çıkardı. Sonrasında Jonathan David'in ceza sahası içinden vuruşu da Axel Witsel'den döndü.

16. dakikada Alistair Johnston'ın pasında savunma arkasına hareketlenen Junior Hoilett'ın ceza sahası içi sağ çaprazda topu sol ayağına alarak yaptığı vuruş auta gitti.

23. dakikada hızlı çıkan Belçika'da Eden Hazard'ın pasında topla buluşan Youri Tielemans, ceza sahası içindeki Michy Batshuayi'yi gördü. Batshuayi'nin altı pasın sağ çaprazından yaptığı vuruş, Kamal Miller'ın müdahalesi ile kornere gitti.

27. dakikada Kanada'da Alphonso Davies'in sol kanattan taşıdığı topu bıraktığı Atiba Hutchinson, Belçika ceza sahası ön çizgisinden vuruşunu yaparken top auta gitti.

30. dakikada Kanada'nın sağ kanadında Alistair Johnston, taşıdığı topu Richie Laryea'ya bıraktı. Ceza sahası içinde bir kez daha topla buluşan Johnston'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Thibaut Courtois çıkardı.

31. dakikada Stephen Eustaquio'nun savunma arkasına pasına hareketlenen Tajon Buchanan'nan kontrolü sonrası topu penaltı noktası üzerindeki Jonathan David'e çıkardı. Sağında Richie Laryea bomboş durumdayken pası değil şutu tercih eden Jonathan David'in vuruşunda Toby Alderweireld yaptığı müdahale ile tehlikeyi engelledi.

33. dakikada Kevin De Bruyne'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Michy Batshuayi, topa gelişine istediği vuruşu yapamadı.

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Belçika-Kanada maçının ilk 11'leri:

Belçika: Thibaut Courtois, Leander Dendoncker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Timothy Castagne, Axel Witsel, Youri Tielemans, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Michy Batshuayi

Yedekler: Simon Mignolet, Koen Casteels, Arthur Theate, Wout Faes, Dries Mertens, Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Leandro Trossard, Amadou Onana, Hans Vanaken, Charles De Ketelaere, Lois Openda, Jeremy Doku, Zeno Debast

Kanada: Milan Borjan, Alistair Johnston, Steven Vitoria, Kamal Miller, Richie Laryea, Alphonso Davies, Atiba Hutchinson, Stephen Eustaquio, Tajon Buchanan, Junior Hoilett, Jonathan David

Yedekler: Dayne St. Clair, James Pantemis, Sam Adekugbe, Lucas Cavallini, Derek Cornelius, Liam Fraser, Mark-Anthony Kaye, Ismael Kone, Cyle Larin, Liam Miller, Jonathan Osorio, Samuel Piette, Ike Ugbo, Joel Waterman, David Wotherspoon

Belçika-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Saat 22:00'da başlayan zorlu mücadele Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanıyor. Zambiyalı hakem Janny Sikazwe yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Tarihinde bir kez katıldı

Tarihinde sadece bir kez o da 1986 Dünya Kupası'na katılan Kanada'nın dev turnuvada gol atma ve puan alma başarısı gösteremedi. Kırmızı-Beyazlılar 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı ve sonrası için artık turnuvanın değişilmez ülkelerinden biri olmayı amaçlıyor.

Tanıdık isimler var

İki takımda da tanıdık isimler var. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihinin en iyi derecesine ulaşan Belçika'da Galatasaraylı Dries Mertens ile Fenerbahçeli Michy Batshuayi yer alıyor. Kanada ise Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ile Hataysporlu Sam Adekugbe bulunuyor.