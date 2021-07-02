Belçika ile Türkiye’nin grubundan lider olarak çıkan İtalya, yarı finale kalmak için karşı karşıya gelecek. Belçika’da, ikinci turdaki Portekiz mücadelesinde sakatlanan Kevin De Bruyne ve Eden Hazard’ın oynamama ihtimalleri var. Galatasaray ’ın eski hocası Roberto Mancini’nin, Avusturya’yı devirerek 31 maçlık yenilmezlik serisiyle Milli Takım tarihine geçtiği İtalya’da kaptan Chiellini’nin ise ilk 11’de yer alması bekleniyor. İtalya, Belçika’yı tarihte 14 kez yendi, 4 kez mağlup oldu ve 4 kez de berabere kaldı.

Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Allianz Arena'da oynanacak Belçika - İtalya maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Belçika - İtalya muhtemel 11'ler:

Belçika: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İtalya: Courtois, Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard, Carrasco (De Bruyne), Eden Hazard (Mertens), Lukaku







