Belçika-Güney Kıbrıs maç sonucu: 6-1

Euro 2020 Elemeleri'nin en dikkat çeken takımlarından biri olan Belçika, Güney Kıbrıs'ı 6-1'le geçerek I Grubu'nda 10'da 10 yaptı. Belçika'nın gollerini De Bruyne (2), Benteke (2), Carrasco, Christoforou (kk) attı.

20 Kasım 2019, Çarşamba 00:51
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Belçika-Güney Kıbrıs maç sonucu: 6-1

Euro 2020 Elemeleri I Grubu'nda Belçika, Roi Baudouin Stadyumu'nda grubun güçsüz ekibi Güney Kıbrıs'ı sahasında ağırladı.

Güçlü ve yıldızlardan oluşan kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken ev sahibi Belçika sahadan 6-1'lik fakrlı bir skorla ayrıldı ve grubunda 10'da 10 yaparak turnuvaya katılmaya hak kazandı. Öncesinden garantileyen yıldızlar topluluğu sahasında attığı 6 golle zorlu maçlar öncesi mesaj verdi.

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde Belçika ile birlikte en az gol yiyen takım olma başarısını gösterdi.

Belçika'ya farkı getiren golleri De Bruyne (2), Benteke (2), Carrasco, Christoforou (kk) attı. Güney Kıbrıs'ın tek golü ise 14. dakikada Ioannou'dan geldi.

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