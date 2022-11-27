Belçika - Fas maçı iddaa oranları

Belçika, çoğunlukla iyi savunma yaptığı, hücumda zaman zaman tıkandığı Kanada maçını 1-0 kazanıp Katar'daki serüvenine başladı. Rakip Kanada, 10. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı; Alphonso Davies'in vuruşunda Thibaut Courtois başarılıydı. Romelu Lukaku'nun yokluğunda tabela yapan isim Fenerbahçeli Michy Batshuayi oldu... Lukaku yine kadroda yer almayacak; gözler bir kez daha Batshuayi'nin üzerinde olacak. İlk yarıda Yannick Carrasco aksayınca Thomas Meunier maskeyle de olsa 45 dakika sahada kaldı; bu kez ilk 11 başlayabilir. Eden Hazard da çok verimli değildi fakat TD Roberto Martinez'in yıldız ismi ilk 11'den kesmesi beklenmiyor. Savunmada Toby Alderweireld oldukça başarılıydı. %91 pas isabetiyle oynadı, 12 kez top uzaklaştırdı.

BELÇİKA - FAS MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Fas ise daha çok şut çektiği ama oyun kontrolünü bir türlü eline alamadığı Hırvatistan karşılaşmasından golsüz beraberlikle ayrılarak Dünya Kupası'na başladı. Beklerden Noussair Mazraoui sakatlandı; Belçika karşısında oynaması beklenmiyor. TD Walid Regragui; "Maçın favorisi Belçika olarak gözükse de sürpriz yapma potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Zor maç olacak ancak onlara orta sahada üstünlük kurup hızlı geçişlerle skor bulabiliriz..." dedi. Mazraoui dışında Achraf Hakimi ve Beşiktaşlı Roman Saiss'in de ufak problemleri vardı ama her iki ismin de ilk 11 başlamasında problem olmayacağı açıklandı. Mazraoui'nin yokluğunda Yahia Attiyat Allah El Idrissi'yi sol bekte göreceğiz. Hakimi sağ bekte forma giyecek. İlk maçın kayıp ismi Sofiane Boufal yerine Abderrazak Hamdallah'ı ilk 11'de izleyebiliriz. Böyle bir durumda Youssef En-Nesyri kanada çekilebilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Belçika'nın son 6 maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti. (6 maç - 11 gol)

- Fas son 5 maçta kalesini gole kapattı! Son 7 maçının ise 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Belçika kazanır" oldu! %36'lık kesim kadro kalitesiyle Belçika'nın Fas karşısında 3 puana uzanmasını bekliyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Grubun diğer maçında, Hırvatistan ile Kanada kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI EFE UYSAL'IN "HIRVATİSTAN-KANADA" YORUMU

Kanada, Belçika maçına çok iyi başladı ama devamını getiremedi. 10. dakikada penaltı kaçırdı. İlk yarının son dakikalarında yediği gol ile de tam tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Yine de nasıl bir potansiyelleri olduğunu gördük... Hırvatistan ise deneyimi ile ön plana çıkan tam bir turnuva takımı ama Kanada ilk maç çok daha heyecan verdi. Üstündeki baskıyı da attı... Büyük sürprizlerle başlayan turnuvada bir şaşırtıcı sonucun da bu maçta çıkmasını bekliyorum. "MS2" önereceğim.