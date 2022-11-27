2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında bugün Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek. Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı. Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.

Belçika - Fas maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 16.00'da başlayacak mücadele TRT1'den canlı ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de. Ayrıca mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek.

Belçika - Fas muhtemel 11'ler

Belçika: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco, De Bruyne, Hazard, Batshuayi

Fas: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Attiat, Amrabat, Ounahi, Amallah, Boufal, Ziyech, En-Nesyri

Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı.

İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.

DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

13.00 Japonya - Kosta Rika / TRT 1

16.00 Belçika - Fas / TRT 1

19.00 Hırvatistan - Kanada / TRT 1

22.00 İspanya - Almanya / TRT 1



