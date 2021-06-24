Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un kadrosunda yer alan Cenk Özkaçar, daha fazla forma şansı bulmak adına Belçika'nın yolunu tutabilir. Birçok oyuncunun gelişiminde önemli bir durak olan Belçika'dan Cenk Özkaçar'a büyük ilgi var.

Gazet van Antwerpen'in haberine göre Mechelen ve Leuven, Cenk Özkaçar'ı kiralık olarak kadrolarına katmak istiyorlar. Lyon'un da forma şansı bularak gelişimini sürdürmesi adına oyuncuyu başka takıma kiralamak istediği aktarılmakta.

Geçtiğimiz yaz 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Altay'dan Lyon'a transfer olan 20 yaşındaki savunmacı, Fransız ekibinin A takımı ile sadece Fransa Kupası'nda 10 dakika süre alabilmişti.