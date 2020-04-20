Belçika ekibi Lokeren iflasın eşiğinde

Belçika 2.Ligi ekiplerinden Lokeren, koronavirüsü salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntının ardından iflasın eşiğine geldiği ifade edildi. Belçika basınında yer alan haberlere göre Lokoren, koronavirüs nedeniyle kulübe yatırım yapacak bir sponsor bulamadığını da bildirdi.

Kulübün başkanı Louis De Vries, ''Büyük bir üzüntü yaşıyorum. Tüm çabalara rağmen toparlayamadık. Kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan sonra bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Şu anda daha fazla konuşamayacağım için özür diliyorum. Takım çalışanlarına tüm çaba, destek ve özverileri için teşekkür ederim.'' sözlerini kullandı