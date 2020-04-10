Tanesi 67 ruble (26 dolar) olan biletlerden alan futbolseverler için tribüne, takım formalı cansız mankenlerin üzerine çıktısı alınmış yüzlerinin yer aldığı kağıt görseller yerleştirildi. Dynamo Brest Kulübü'nden yapılan açıklamada, Rusya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan ve İran'dan 30'dan fazla kişiye bu maçta sanal bilet satıldığı duyuruldu.

Sanal biletten satın alan taraftarlara elektronik ortamdan maçı izleme fırsatının yanı sıra, kulübün lisanslı ürünlerinde yüzde 10 indirim de sağlanıyor. Buradan gelen gelirin bir kısmının Belarus'un covidle mücadelesine gideceği belirtildi. Dünyada liglerin yeniden başlamasının konuşulduğu dönemde seyircisiz start alması beklenen futbolda, sanal bilet uygulamasının bir çok yerde yeni furya olması bekleniyor. (Skorer)



