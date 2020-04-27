Corona virüs salgını nedeniyle birçok ülkede futbol durmuşken, devam eden birkaç ligden biri olan Belarus Premier Lig'de 6. hafta tamamlandı. Lider Slutsk, evinde ağırladığı Belshina'yı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 20. dakikada Mohammed Umar Bala'nın golüyle 1-0 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Slutsk, 35. dakikada Artem Serdyuk'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. 44. dakikada Leonid Kovel'in fileleri havalandırmasıyla ilk yarı 2-1'lik skorla tamamlandı.

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55. dakikada Pavel Bordukov'un beraberlik golüyle konuk takım 3 puan için umutlansa da 88. dakikada Mohammed Umar Bala son sözü söyledi ve Slutsk sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 13'ye yükselten ev sahibi ekip, zirve koltuğunu bırakmadı. En yakın takipçisi Isloch Minsk ise sahasında Vitebsk'i 2-0'la geçerek puanını 12'ye çıkardı ve liderlik yarışını sürdürdü.







