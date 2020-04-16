Belarus Ligi'nde maçları en çok üst ve karşılıklı gol biten takımlar
Avrupa'da devam eden neredeyse tek lig olan Belarus Ligi'nde 5.hafta maçları başlıyor. Geride kalan 4 haftada takımlar 64 gol atıp maç başına 2,0 gol ortalaması yakalarken Slutsk 7 golle en golcü takım oldu. İddaaseverlerin favori oyuncu alt/üst bölümünde ise Bate, Slavia ve FC Minsk öne çıktı. Karşılıklı gol listesinde ise Slutsk, Dinamo Brest ve Slavia yine göze batan takımlar...İşte Belarus Ligi iddaa istatistikleri
Belarus Ligi'nde 5.hafta maçları başlıyor. Geride kalan 4 haftada takımlar toplam 64 gol atıp maç başına 2,0 gol ortalaması yakalarken Slutsk ekibi 7 golle en golcü takım oldu.
İddaaseverlerin favori oyuncu alt/üst bölümünde ise 3'er maçı 2,5 üstü olan Bate Borisov, Slavia ve FC Minsk öne çıktı. Torpedo Zhodino, Vitebsk, Rukr Brest gibi takımların henüz 2,5 üt biten maçı çıkmazken Torpedo Zhodino, Gorodeya, Shakhtyor Soligorsk ve Rukr Brest'in maçları karşılıklı gol bitmedi.
Maçları hem üst biten (3/4) hem de karşılıklı gol biten (3/4) Slavia Mozyr takımı muhtemelen gol seven iddaacılar için şimdiden notlar arasına yazılmış durumdadır.