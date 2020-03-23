Belarus liginde maçlar seyircili devam ediyor

Avrupa futbolu koronavirüsüneteslim olurken, bu kıtada futbolun oynandığı tek yer şu an Belarus...

Salgına karşın Avrupa’da futbol dahil tüm spor branşları ertelenirken, Belarus Premier Ligi’ndesezon ilk hafta maçlarıyla resmen başladı. Ülkede koronavirüsü vakası 80 civarında olduğu ve henüz ölüm haberi gelmediği belirtilirken, tüm karşılaşmaların seyircili olarak oynanması dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada ülkenin sınır komşularından Polonya, Rusya, Litvanya ve Ukranya’da şu ana kadar koronadan 1’er kişi hayatını kaybetti.