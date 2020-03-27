Avrupa'da ve dünyada tüm ligler koronavirüs salgını nedeniyle ertelenirken devam eden tek futbol organizasyonu Belarus Ligi kaldı. Tüm dünyanın dikkatini çeken bu durumla ilgili, Belarus Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Aleksandr Oleynik açıklamalarda bulunurken "Maçlar seyircili oynanmaya devam edecek. Sağlık Bakanlığı ile iletişimdeyiz, ligi durdurmak için kritik bir durum yok. 81 vaka var, 22'si ise düzeldi." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da tek devam eden Belarus Ligi'nde maçları canlı takip edip bahis yapmak istiyorsanız mutlaka takipte kalın.