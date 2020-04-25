Coronavirüs salgını Belarus'ta futbolu sarsmadı. Avrupa'da coronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinin askıya alınmadığı tek ülke olan Belarus'ta 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın ilk maçında Slavia Mozyr, FC Minsk'i konuk ediyor. 17.00'de Gorodeya-BATE Borisov, 19.00'da ise Dinamo Brest-Shaktyor Soligorsk maçlarıyla heyecan devam edecek.

Bu kısır gündemde Belarus Premier Ligi'ni merakla bekleyen bahisseverler, 90 dakikaların canlı anlatımı heyecanla takip ediyor.

Belarus'ta futbol severlerini işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus'un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanıyor.

Bu sayede herkes dilediği gibi maçları takip edebilecek. Belarus Futbol Federasyonu tarafından alınan bu kararın bir diğer amacı da şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak. Öte yandan yayınlar sadece ülke sınırları içerisinde takip ediliyor.