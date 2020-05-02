Belarus Ligi'nde 7. hafta heyecanı başladı! Belarus Ligi canlı bahisleri misli.com'da!
Avrupa'da coronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinin askıya alınmadığı tek ülke olan Belarus'ta heyecan son sürat devam ediyor. Belarus Premier Ligi'nde 7. hafta, FC Minsk-Torpedo Zhodino maçıyla devam edecek. Heyecan 16.00 ve 18.00'da oynanacak maçlarla sürecek. İddaaseverler, Belarus Ligi tahminlerini misli.com'un canlı bahis ekranından yapabiliyor. Detaylar haberimizde.
Coronavirüs salgını Belarus'ta futbolu sarsmadı. Avrupa'da coronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinin askıya alınmadığı tek ülke olan Belarus'ta 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın ilk maçında FC Minsk-Torpedo Zhodino'yu konuk ediyor.
16.00'da Rukh Brest-Gorodeya, 18.00'de ise Dinamo Minsk-Slutsk maçlarıyla heyecan devam edecek.
Bu kısır gündemde Belarus Premier Ligi'ni merakla bekleyen bahisseverler, 90 dakikaların canlı anlatımı heyecanla takip ediyor.
RUKH BREST - GORODEYA CANLI
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Belarus'ta futbol severlerini işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus'un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanıyor.
Bu sayede herkes dilediği gibi maçları takip edebilecek. Belarus Futbol Federasyonu tarafından alınan bu kararın bir diğer amacı da şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak.
Öte yandan yayınlar sadece ülke sınırları içerisinde takip ediliyor. 6 haftası geride kalan Belarus Premier Ligi'nde Slutsk, 13 puanla liderkik koltuğunda oturuyor. 12 puanlı Isloch Minsk ve Energetik-BGU Minsk ise 2. ve 3. sıraya alan takımlar.