Belarus Ligi iddaacıların imdadına yetişti! İddaa'da haftanın programı belli oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüsü (covid-19) nedeniyle ertelenen ligler hem futbolseverleri hemde iddaaseverleri üzmüştü. Bu süreçte sekteye uğrayan iddaa ve canlı bahisin imdadına Belarus Ligi yetişti.

26 Mart 2020, Perşembe 16:44 Son Güncelleme:
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Belarus Ligi iddaacıların imdadına yetişti! İddaa'da haftanın programı belli oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüsü (covid-19) nedeniyle ertelenen ligler hem futbolseverleri hemde iddaaseverleri üzmüştü. Bu süreçte sekteye uğrayan iddaa ve canlı bahisin imdadına Belarus Ligi yetişti.

Hafta sonu iddaa programında futbol, basketbol ve hentbol olmak üzere 60'a yakın maç var.

İddaaseverler, Belarus liginin yanı sıra Tayland'da oynanan basketbol maçlarına da bahis yapabilecek.

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