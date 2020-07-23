Bel ve sırt ağrılarının sebepleri / Nasıl tedavi edilir?

Hemen hemen her insan bir kez olsa dahi bel ve sırt ağrısıyla karşılaşmıştır. Bel ve sırt ağrısı genellikle gerilen kasların sinirleri zorlaması sonucunda oluşur. Oldukça şiddetli olabilen bel ağrısı, çoğunlukla cerrahi girişime gerek kalmadan kendiliğinden geçebilmektedir. Nitekim hastanede takip edilen hastaların %50’sinde bel ağrısı düzenli olarak ortaya çıkarak yıllarca bir takım rahatsızlıklar verebilmektedir. Sebep olarak kambur ya da yanlış oturma ve yürüme, rahatsız bir zeminde uyku, uzun süre eğilmek, ayakta durmak gibi fiziksel aktiviteler olabilir.

Genellikle bu tarz ağrılar sekizinci kaburga çifti ile gluteal oluklar arasındaki bölge ile sınırlı olur. Bu bölgede ağrının sebebi olabilecek birkaç yapı bulunmaktadır:

· Kas - Bağ Sistemi

· Omurga ve Sinirler

· İç Organlardan Kaynaklı





İç organların çalışması dolaylı olarak omurga ve sinirlerle bağlantılıdır; diğer taraftan omurga ve kasların çalışması da kasların içerisinde yer alan kan damarlarınca beslenme koşullarına bağlıdır. Böylece; atrofik olan kaslar ve bağ sistemi bel ağrısının en sık nedenlerinden biridir. Kas ve bağ atrofisine neden olabilecek durum olarak; sık sık uygulanan aşırı yoğun fiziksel aktiviteler ve vücudun alışılmadık ağırlıklara maruz kalması sonucunda oluşan spazm olabilir.





Omurlar arası boşlukların içerisinden, alt ekstremite ile iç organların faaliyetini kontrol eden sinir kökleri uzanmaktadır. Sıklıkla, omur arası disk hasarı veya omur deformitesi nedeniyle bozulan dokular sinir kökünün sıkışmasına neden olur. Bu durumda oluşan ağrı bel veya sırt bölgesi ile sınırlı kalmayıp sinirler aracılığıyla alt uzuvlara doğru yayılabilme özelliğine sahiptir.

BEL - SIRT AĞRILARININ BELİRTİLERİ

Yapılan bilimsel çalışmalardaki verilere göre toplumun %90’ında bir çok farklı sebeplerden ötürü bel veya sırt ağrısına rastlanılır. Bazı durumlarda bel ağrısı iç organ kaynaklı bozukluklara bağlı olabilir. Ancak sıklıkla bir travmaya bağlı omurga bozuklukları tarafından tetiklenir. Bel, dejenerasyona en çok maruz kalan omurga bölümüdür. Bel veya sırt bölümüne binen yüklerden dolayı omurlar arası diskler zarar görür. Bel ve sırt ağrısı akut şiddetli veya uzun süreli ve genellikle kronikleşen künt ağrı şeklinde olabilir. Bel ve sırt ağrılarının belirtileri aşağıdaki gibidir:





· Son 3 ay içinde geçirilmiş ciddi travmalar

· Bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalığın varlığı

· Uzun süreli kortizon kullanımı

· Gece terlemeleri ve artan sırt ağrıları

· Sırt ağrısının artış göstermesi

· Kemik erimesi olan kişilerde küçük travma ve ani hareketlerle ortaya çıkan sırt ağrısı

· Ağrının bir aydan uzun sürmesi

· Bacaklarda uyuşma, güçsüzlük ve idrar kaçırma





BEL – SIRT AĞRILARININ TEDAVİSİ

Yaşam şeklinin değiştirilmesi ağrıların hafiflemesine sebep olacağı gibi ilaçlı ve ilaçsız tedavi seçenekleri de bulunur. Akut sırt ağrıları çoğunlukla ilaçlı tedavi edilir ve hemen egzersiz ve spor ile desteklenir. Bazı sırt ağrısı semptomlarında ise direkt olarak ağrılı noktaya enjeksiyon yapılır. İlaçsız tedavide genellikle fizyoterapist eşliğinde egzersiz önerilir. Hastanın yaşına ve fiziksel durumuna göre yürüyüş, bisiklet ya da yüzme önerilebilir. Kronik ağrı yaşayan hastalarda farklı seçenekler önerilebilir. Psikolojik terapi bunlardan biridir. Böylece hastanın uzun süredir alışkanlık haline getirdiği yanlış hareketlerden uzaklaşması sağlanır. En son çare olarak ameliyat öngörülür.







